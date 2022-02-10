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В Совфеде заявили о готовности принуждать к выполнению закона «о приземлении»

Сенатор Климов заявил, что РФ сможет принуждать компании выполнять закон «о приземлении»
Андрей Климов

Андрей Климов. Фото: Совет Федерации / Globallookpress.com

Россия будет действовать дипломатично с иностранными технологическими гигантами в вопросе о законе «о приземлении», в рамках которого они обязаны зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора и открыть в стране представительство. Об этом заявил глава временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России Андрей Климов, передает ТАСС.

Сенатор отметил, что если начнется саботаж, то власти смогут «иными способами» принуждать зарубежных IT-гигантов выполнять российское законодательство. Для принуждения нарушителей, по его словам, у органов власти есть необходимые инструменты. Кроме того, он похвалил американскую компанию Apple, которая в феврале первой в рамках закона открыла представительство России.

Ранее директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков оценил вероятность ухода иностранных IT-компаний из России после принятия закона о «приземлении». По мнению эксперта, выполнение зарубежными IT-гигантами требований российского законодательства говорит о том, что им интересен российский рынок.

Закон «о приземлении» иностранных IT-компаний начал действовать в России с 1 января 2022 года. Согласно его требованиям, если аудитория онлайн-ресурсов организаций, зарегистрированных за пределами страны, за сутки составляет больше 500 тысяч человек, то корпорации должны зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора и открыть в стране филиал, представительство или другое уполномоченное юрлицо.

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Варвара Кошечкина
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