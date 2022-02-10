Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Прокуратура потребовала возбудить дело после гибели россиянки из-за стаи собак

В Ярославской области прокуратура взяла на контроль дело о гибели россиянки от стаи собак

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В Ярославской области прокуратура потребовала возбудить уголовное дело по статье 293 («Халатность, повлекшая смерть человека») УК РФ после гибели россиянки из-за нападения стаи бродячих собак. Об этом в четверг, 10 февраля, со ссылкой на региональную прокуратуру сообщает ТАСС.

По данным надзорного ведомства, животные атаковали женщину в городе Переславль-Залесский и сильно ее покусали. Медики пытались спасти ей жизнь, но пострадавшая умерла. В прокуратуре отметили, что отловом, транспортировкой и передачей бездомных животных в приюты занимается многофункциональный центр развития города, однако контракт на отлов бродячих собак заключен не был.

Надзорное ведомство вынесло постановление о направлении материалов проверки в следственные органы. Ситуацию взяла на контроль прокуратура региона.

7 февраля сообщалось, что в Астраханской области в отношении чиновников Знаменска возбудили уголовные дела о халатности из-за нападений на граждан бездомных собак. Отмечается, что их бездействие повлекло более 120 нападений животных.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Владимир Седов
Обсудить
Последние новости
Трасс на встрече с Лавровым усомнилась в суверенитете России над Воронежем
В России разрешили третью фазу клинических испытаний «ЭпиВакКороны-Н»
Бывший тренер Валиевой высказалась о допинг-пробе фигуристки
Сенатор Клишас заразился коронавирусом
Сборная России опустилась на одну строчку в медальном зачете Олимпиады в Пекине
Минск предупредил посла Украины об ответе на инцидент с заменой флага
Миллиардер раскрыл россиянам новый способ заработка
Москвичам предложили научиться зарабатывать в TikTok
Анджелина Джоли выступила в поддержку жертв домашнего насилия
Жизнь смартфонов Samsung увеличили
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.