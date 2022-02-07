На российских чиновников завели уголовные дела из-за нападений бродячих собак

В Астраханской области на чиновников Знаменска завели уголовные дела о халатности из-за нападений на граждан бездомных собак. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Генпрокуратуру.

Отмечается, что их бездействие повлекло более 120 нападений животных.

26 января стая бродячих собак насмерть загрызла мужчину в Приволжском районе Астраханской области. Собаки напали на 58-летнего местного жителя около гаражей. От полученных повреждений мужчина скончался на месте.

В Генпрокуратуре причиной безнаказанности в сфере обращения с животными назвали слабую проработку правовых норм. По данным надзорного ведомства, сейчас нет ответственности за нарушение закона, поэтому требуется регламентация мероприятия по регулированию численности безнадзорных животных.