Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

На российских чиновников завели уголовные дела из-за нападений бродячих собак

В Астраханской области на чиновников завели дела о халатности из-за нападений собак

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Астраханской области на чиновников Знаменска завели уголовные дела о халатности из-за нападений на граждан бездомных собак. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Генпрокуратуру.

Отмечается, что их бездействие повлекло более 120 нападений животных.

26 января стая бродячих собак насмерть загрызла мужчину в Приволжском районе Астраханской области. Собаки напали на 58-летнего местного жителя около гаражей. От полученных повреждений мужчина скончался на месте.

В Генпрокуратуре причиной безнаказанности в сфере обращения с животными назвали слабую проработку правовых норм. По данным надзорного ведомства, сейчас нет ответственности за нарушение закона, поэтому требуется регламентация мероприятия по регулированию численности безнадзорных животных.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Мария Рубникович
Обсудить
Последние новости
Сборная России вышла на первое место в медальном зачете Олимпиады в Пекине
Российский генерал пойдет под суд за аферу на 300 миллионов рублей
Инфекционист оценил эффективность экспресс-тестов на COVID-19
Россия доберется до МКС за два часа
Россиянина с огнестрельным ранением выбросили из машины
Москвичи обнаружили красные сосульки в одном из дворов
Решение заправить снегоход принесло мужчине 76 миллионов рублей
Появились подробности отказа канадских хоккеисток выходить на матч против России
В Турции заявили о последствиях прихода США в Черное море
Врач описал симптомы повторного заражения омикроном
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.