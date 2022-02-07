Генпрокуратура назвала причину безнаказанности в сфере обращения с животными

Вседозволенности и безнаказанности в сфере обращения с животными способствует слабая проработка правовых норм. Такую причину назвали РИА Новости в пресс-службе Генпрокуратуры.

По данным надзорного ведомства, сейчас нет ответственности за нарушение закона, поэтому требуется регламентация мероприятия по регулированию численности безнадзорных животных.

«Отсутствие профилактических мер в виде административной ответственности за нарушение требований 498-ФЗ "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" приводит к вседозволенности, безнаказанности и игнорированию нормами права, способствуют нарушению принципа неотвратимости наказания за совершение противоправных деяний», — говорится в сообщении.

5 февраля в Забайкалье ввели режим повышенной готовности из-за угрозы нападения бездомных собак. В сообщении говорится, что введение этого режима направлено на то, чтобы исключить пребывание на улицах городов и населенных пунктов безнадзорных животных, а также обеспечить приоритет безопасности жизни и здоровья человека.

22 января на девочку в Забайкалье напала стая бродячих собак, позже ее тело обнаружили на одном из пустырей. По факту гибели россиянки возбудили уголовное дело по части 2 статьи 293 УК РФ («Халатность»).