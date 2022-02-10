Политик назвал причиной насилия над женщинами их тягу к откровенной одежде

Индийский политик назвал тягу женщин к откровенным нарядам причиной сексуального насилия над ними и подвергся критике в сети. Об этом сообщает The Independent.

Политический секретарь главного министра штата Карнатака М.П. Ренукачарья (M.P. Renukacharya) в эфире телеканала India Today ответил на заявление оппозиционерки Приянки Ганди, которая поддержала студенток в конфликте с руководством учебных заведений. Известно, что в начале февраля власти Индии запретили женщинам надевать хиджаб на занятия. «Будь то бикини, вуаль, джинсы или хиджаб, это право женщины решать, какую одежду она хочет носить. Это право гарантируется конституцией Индии. Прекратите притеснять женщин», — заявила Ганди в Twitter.

Депутат Ренукачарья, в свою очередь, назвал высказывание Ганди «низкоуровневым», поскольку в нем она использовала слово «бикини». По мнению политика, количество сексуальных преступлений в стране увеличивается из-за того, что женщины часто появляются на публике в откровенных нарядах, тем самым провоцируя мужчин на совершение насильственных действий.

По информации издания, жители Индии негативно отреагировали на слова Ренукачарьи, из-за чего через несколько часов он принес свои извинения всем оскорбленным мусульманкам. «Если мое заявление задело наших сестер, я обязательно извинюсь. Я их уважаю», — подчеркнул политический деятель.

В марте прошлого года ученики устроили забастовку из-за новых правил школьной формы. Лондонская академия Pimlico Academy внесла изменения в свой устав: детям запретили стрижки в африканском стиле и хиджабы ярких оттенков. В результате школьники обвинили руководство в расизме.