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Китай предложил США решение торгового кризиса

Министерство коммерции КНР: отмена санкций со стороны США улучшит торговое сотрудничество

Фото: Brian Snyder / Reuters

Министерство коммерции КНР считает, что для улучшения условий торгового сотрудничества между Китаем и США американская сторона должна как можно скорее отменить санкции и дополнительные тарифы на китайский импорт, пишет Reuters. Такое решение торгового кризиса предложил официальный представитель ведомства Гао Фэн.

Вопрос экономического конфликта двух стран вновь обрел актуальность после публикации правительством США данных о торговле за 2021 год. Из документа следует, что Китай провалил торговую сделку «Фаза 1», которая была заключена бывшим президентом США Дональдом Трампом в 2020 году после длительной «торговой войны». В итоге дефицит торгового баланса США по итогам прошлого года вырос на 27 процентов и составил рекордные 859,1 миллиарда долларов. 7 февраля о невыполнении Китаем своих обязательств заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

По условиям сделки, Китай должен был увеличить закупки американских сельскохозяйственных и промышленных товаров, энергии и услуг в 2020-2021 годах на 200 миллиардов долларов по сравнению с уровнем 2017 года. По данным старшего научного сотрудника Института международной экономики Петерсона Чада Боуна, к ноябрю 2021 года это требование было выполнено КНР лишь на 60 процентов.

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Тогда министр сельского хозяйства США Том Вилсак заявил, что китайской стороне необходимо докупить сельхозпродукции на 13 миллиардов долларов. По словам представителя посольства Китая в Вашингтоне, Пекин работал над выполнением условия сделки, несмотря на последствия пандемии, глобальную экономическую рецессию и сбои в цепочке поставок. По данным Reuters, торговый дефицит был бы существенно меньше, если бы Китай полностью выполнил условия договора и увеличил импорт товаров из США.

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Софья Ермакова
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