Китай предложил США решение торгового кризиса

Министерство коммерции КНР считает, что для улучшения условий торгового сотрудничества между Китаем и США американская сторона должна как можно скорее отменить санкции и дополнительные тарифы на китайский импорт, пишет Reuters. Такое решение торгового кризиса предложил официальный представитель ведомства Гао Фэн.

Вопрос экономического конфликта двух стран вновь обрел актуальность после публикации правительством США данных о торговле за 2021 год. Из документа следует, что Китай провалил торговую сделку «Фаза 1», которая была заключена бывшим президентом США Дональдом Трампом в 2020 году после длительной «торговой войны». В итоге дефицит торгового баланса США по итогам прошлого года вырос на 27 процентов и составил рекордные 859,1 миллиарда долларов. 7 февраля о невыполнении Китаем своих обязательств заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

По условиям сделки, Китай должен был увеличить закупки американских сельскохозяйственных и промышленных товаров, энергии и услуг в 2020-2021 годах на 200 миллиардов долларов по сравнению с уровнем 2017 года. По данным старшего научного сотрудника Института международной экономики Петерсона Чада Боуна, к ноябрю 2021 года это требование было выполнено КНР лишь на 60 процентов.

Тогда министр сельского хозяйства США Том Вилсак заявил, что китайской стороне необходимо докупить сельхозпродукции на 13 миллиардов долларов. По словам представителя посольства Китая в Вашингтоне, Пекин работал над выполнением условия сделки, несмотря на последствия пандемии, глобальную экономическую рецессию и сбои в цепочке поставок. По данным Reuters, торговый дефицит был бы существенно меньше, если бы Китай полностью выполнил условия договора и увеличил импорт товаров из США.

