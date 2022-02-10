Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Интерес россиян к модной одежде увеличился в два раза за год

Компания Wildberries заметила рост интереса покупателей на товары раздела Fashion («Мода»)

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Россияне начали чаще покупать представленные в ассортименте интернет-магазина Wildberries предметы гардероба. Об этом говорится в пресс-релизе компании, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 10 февраля.

Согласно анализу, проведенному аналитиками ретейлера, в 2021 году продавцы Wildberries сумели реализовать различные товары из раздела Fashion («Мода») на 335 миллиардов рублей. Это оказалось в два раза больше, чем за аналогичный период 2020 года. Чаще всего одежду, обувь и аксессуары приобретали жители Московской области, а также Санкт-Петербурга и Краснодарского края.

Материалы по теме:
«Буквы перепутаны, зато цена не кусается» Почему россияне скупают дорогие подделки люксовых брендов и не стыдятся этого
«Буквы перепутаны, зато цена не кусается»Почему россияне скупают дорогие подделки люксовых брендов и не стыдятся этого
8 июля
«Копаем кэш лопатой» Подростки одержимы песнями про дорогие вещи. Они скупают все, о чем поют рэперы
«Копаем кэш лопатой»Подростки одержимы песнями про дорогие вещи. Они скупают все, о чем поют рэперы
23 декабря

Эксперты связывают рост интереса россиян к модной продукции с окончанием режима дистанционного формата работы во многих компаниях, которые вводили удаленку для сотрудников из-за пандемии коронавируса. Кроме того, специалисты заметили, что частота заказов в фэшн-сегменте увеличивается благодаря растущему в России тренду к быстрой моде.

Помимо этого, аналитики заявили, что причиной роста рынка стали погодные условия, в частности, холодная зима и жаркое лето. Например, работники Wildberries отметили увеличение потребительского спроса на теплую одежду и обувь. При этом в теплый период покупатели активнее приобретали летнюю одежду, так как в 2021 году многие страны начали принимать туристов.

В январе прошлого года россияне массово бросились скупать шубы за десятки тысяч рублей. Согласно данным «Платформы ОФД», в период с 1 по 20 января 2021 года продажи шуб и меховых изделий выросли на 21 процент по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. Средний чек при покупке составил 26 080 рублей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Майя Пономаренко
Обсудить
Последние новости
Оценено влияние оружия НАТО на исход конфликта в Донбассе
Премьера Британии сочли заинтересованным в войне из-за недавнего скандала
Лавров дополнил ответ главы британского МИД двумя словами
Раскрыты подробности налога на криптовалюты
ЛНР заявила о подготовке националистов к бегству из Харькова
Самый мощный в мире российский ледокол повел суда с Чукотки в Архангельск
Глава МИД Британии предрекла затяжной конфликт в случае вторжения на Украину
Стало известно о текущем состоянии Жириновского
Россиянам отсоветовали ждать снижения ставок по ипотеке
Стал известен уровень эффективности вакцины «КовиВак»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.