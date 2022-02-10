Интерес россиян к модной одежде увеличился в два раза за год

Россияне начали чаще покупать представленные в ассортименте интернет-магазина Wildberries предметы гардероба. Об этом говорится в пресс-релизе компании, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 10 февраля.

Согласно анализу, проведенному аналитиками ретейлера, в 2021 году продавцы Wildberries сумели реализовать различные товары из раздела Fashion («Мода») на 335 миллиардов рублей. Это оказалось в два раза больше, чем за аналогичный период 2020 года. Чаще всего одежду, обувь и аксессуары приобретали жители Московской области, а также Санкт-Петербурга и Краснодарского края.

Эксперты связывают рост интереса россиян к модной продукции с окончанием режима дистанционного формата работы во многих компаниях, которые вводили удаленку для сотрудников из-за пандемии коронавируса. Кроме того, специалисты заметили, что частота заказов в фэшн-сегменте увеличивается благодаря растущему в России тренду к быстрой моде.

Помимо этого, аналитики заявили, что причиной роста рынка стали погодные условия, в частности, холодная зима и жаркое лето. Например, работники Wildberries отметили увеличение потребительского спроса на теплую одежду и обувь. При этом в теплый период покупатели активнее приобретали летнюю одежду, так как в 2021 году многие страны начали принимать туристов.

В январе прошлого года россияне массово бросились скупать шубы за десятки тысяч рублей. Согласно данным «Платформы ОФД», в период с 1 по 20 января 2021 года продажи шуб и меховых изделий выросли на 21 процент по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. Средний чек при покупке составил 26 080 рублей.