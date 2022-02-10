Назван способ отвадить россиян от криптовалют

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин назвал способ отвадить россиян от криптовалют и снизить их интерес к ним, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы считаем, что если скорректировать закон о цифровых финансовых активах (ЦФА), этот инструмент может занять важную нишу и снизить интерес к криптовалюте как таковой», — отметил Шохин. По его словам, регулирование ЦФА, а также цифрового рубля, разрабатываемого Центробанком, и упрощение доступа к ним способны «снять целый ряд вопросов и рисков», связанных с криптовалютами.

«Есть очень много направлений развития цифровых финансовых активов, как внедрение цифрового рубля, которые могут снизить риски. Прежде всего речь идет о том, чтобы завершить работу по регулированию налогообложения цифровых финансовых активов. Мы продвинулись по этим вопросам», — сказал Шохин.

В конце января ЦБ выпустил доклад, в котором рекомендовал запретить в России оборот и майнинг криптовалют. Позднее Минфин подготовил концепцию регулирования криптовалют, не предполагающую их запрета. Ее уже утвердило правительство.