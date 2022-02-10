Россиянам назвали способ откладывать сбережения на черный день

Чтобы научиться копить, нужно, прежде всего, заниматься финансовым планированием, то есть соизмерять свои доходы и расходы, считает кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал способ откладывать сбережения на черный день.

Считается, что десять процентов от любого дохода могут идти в накопления, что совершенно не обременительно, поделился экономист. «Их надо рассматривать как первоочередные платежи. Не то, что у тебя осталось в конце месяца, а отложить в накопления в начале зарплатного месяца, и жить на остальное. Этот минус незаметен», — уточнил Беляев. Также, по его словам, важно избавиться от импульсивных покупок. То есть, если есть возможность что-то не покупать, лучше этого не делать, а сохранившиеся средства тоже отложить.

Сбережений, припрятанных на черный день, должно хватать на три месяца — это именно тот уровень, который наряду с другими показателями определяет финансовую стабильность человека, отметил экономист.

«Понятно, что эти три месяца для человека, который находится в низкозарплатном секторе, — это одни деньги, для человека, который существует в другой ценовой категории, — это другие деньги. Тем не менее каждый меряет по себе. Эти три месяца включают текущие расходы: потребление продуктов питания, оплата коммунальных услуг, это может быть что-то из одежды, но ни в коем случае не касается крупных трат, которые связаны, например, с приобретением бытовой техники», — рассказал Беляев.

Ранее стало известно, что большинство россиян (а именно 79 процентов) могут прожить на накопления не больше трех месяцев.

