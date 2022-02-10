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Шесть десантных кораблей ВМФ России зашли в Севастополь

Шесть российских десантных кораблей Северного и Балтийского флотов зашли в Севастополь

Фото: пресс-служба ВМФ

Шесть больших десантных кораблей Северного и Балтийского флотов России зашли в военно-морскую базу Севастополя после дальнего похода. Об этом заявили в пресс-службе Черноморского флота, передает РИА Новости.

«Отряд больших десантных кораблей ВМФ России в составе "Королева", "Минска", "Калининграда", "Петра Моргунова", "Георгия Победоносца" и "Оленегорского горняка" завершил межфлотский переход вокруг Европы», — говорится в сообщении.

Уточняется, что судна «Королев», «Минск» и «Калининград» входят в состав Балтийского флота, а «Георгий Победоносец», «Оленегорский горняк» и корабль «Петр Моргунов» — в состав Северного флота.

Во время нахождения в Севастополе экипажи десантных кораблей посмотрят судна после похода, а также пополнят запасы горючего, воды и продовольствия. В Черноморском флоте добавили, что отряду кораблей в ближайшее время предстоит продолжить выполнение задач по плану боевой подготовки.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что все военные маневры кораблей ВМФ РФ в Черном море не мешают торговым судам и не блокируют их передвижение. Он отметил, что все передвижения российских военных кораблей производятся в строгом соответствии с международным морским правом.

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Никита Абрамов
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