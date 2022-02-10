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Дополнение к The Sims 4 с ЛГБТ-парой отказались выпускать в России

В Electronic Arts рассказали, что в России не выйдет дополнение к The Sims 4 с ЛГБТ-парой

Скриншот: Игра «The Sims 4»

Разработчики игры The Sims 4 отказались выпускать в России дополнение с ЛГБТ-парой. Об этом сообщается на сайте Electronic Arts (ЕА).

В компании рассказали о вышедшем дополнении «Свадебные истории», где представлены Доминика и Камилла — пара, «чья любовь не знает границ». Разработчики отметили, что хотели познакомить геймеров с Дом и Кэм, любовь которых отражает личный опыт многих членов сообщества и команды создателей дополнения.

«В процессе создания набора и разработки сюжетной линии мы поняли, что не сможем свободно рассказать историю Дом и Кэм во всех странах мира так, как мы ее представляем», — отметили представили EA. По их словам, в этой связи они приняли решение не выпускать «Свадебные истории» в России.

«К сожалению, это означает, что российские игроки в The Sims не смогут приобрести данный игровой набор», — говорится в заявлении.

Ранее аналитики GfK назвали самые популярные видеоигры в Европе в 2021 году. Сводный рейтинг возглавил футбольный симулятор от EA Sports — FIFA 22. Ниже оказались эксклюзивные для приставки Nintendo Switch игры — Mario Kart 8 Deluxe и Super Mario 3D World.

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Андрей Ставицкий
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