Названы самые популярные игры

Футбольный симулятор FIFA 22 оказался самым популярным тайтлом в Европе по итогам 2021 года. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства GfK.

Специалисты организации изучили востребованность игр на основе данных о продаже физических копий в рознице в 19 европейских странах. Сводный рейтинг возглавила игра от EA Sports — FIFA 22 оказалась самой популярной в Европе. Ниже разместились эксклюзивные для приставки Nintendo Switch игры — Mario Kart 8 Deluxe и Super Mario 3D World. Уточняется, что FIFA 22 лидировала во всех региональных топах, кроме рейтинга в России и Финляндии. В этих странах самыми продаваемыми тайтлами были названы GTA V и NHL 22.

В России кроме GTA V в первую тройку вошли Cyberpunk 2077 и Marvel's Spider-Man: Miles Morales. В Великобритании топ-3 составили из FIFA 22, Mario Kart 8 Deluxe и Call of Duty: Vanguard, в Дании, Польше, Словакии, Чехии и Венгрии кроме актуального симулятора FIFA 22 в первую тройку попала и игра предыдущего поколения — FIFA 21.

«Италия стала чемпионом Европы по футболу, футбольный клуб "Челси" выиграл Лигу чемпионов, а FIFA 22 опередила остальные игры в Европе в 2021 году», — отметили составители рейтинга.

В рейтинг GfK по итогам 2020 года самой популярной игрой в Европе оказалась FIFA 21. На втором и третьем местах разместились эксклюзивы для Nintendo Switch — Animal Crossing: New Horizons и Mario Kart 8 Deluxe.

В середине января Sony назвала самые востребованные среди пользователей PlayStation игры в 2021 году. В Европе футбольный симулятор FIFA 22 лидировал на платформах PS4 и PS5.