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Раскрыты самые популярные игры для PlayStation

Fortnite оказалась самой популярной игрой для PlayStation в 2021 году

Фото: Britta Pedersen / Globallookpress.com

Sony назвала самые востребованные среди пользователей PlayStation игры в 2021 году. Об этом сообщается на сайте компании.

На основе загрузок игр компания раскрыла два рейтинга — в США / Канаде и Европе. В американском регионе самой популярной игрой для PlayStation 5 оказался баскетбольный симулятор NBA 2K22, для PlayStation 4 — Grand Theft Auto V. В Европе футбольный симулятор FIFA 22 лидировал на обеих платформах.

Самой скачиваемой бесплатной игрой для обеих поколений приставок оказалась Fortnite. В топ-3 также вошли Rocket League и Call of Duty: Warzone.

Также представители Sony перечислили самые популярные игры для PS VR, топ-3 в обоих регионах оказался одинаковым. На первом месте разместили Beat Saber, ниже расположились Job Simulator и SUPERHOT VR.

«Спортивные игры были очень востребованы на PS5, но в рейтинге тоже есть один или два сюрприза, например, Among US заняла шестое место в Европе, несмотря на поздний запуск в декабре — это здорово!» — подвели итог года составители топа.

Ранее источники Bloomberg сообщили, что Sony не собирается снимать с производства консоль прошлого поколения PlayStation 4. Компания продолжит ее выпуск, чтобы удовлетворить повышенный спрос на игровые приставки по всему миру.

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Андрей Ставицкий
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