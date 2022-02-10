Названа неожиданная опасность для крупнейших лесов планеты

Бразильские ученые назвали неожиданную опасность для лесов Амазонии. Их исследование показало, что владельцы соевых плантаций продолжают уничтожать фауну ради урожая несмотря на закон, запрещающий выращивание этого продукта на территории крупнейших лесов планеты. Об этом сообщает The Guardian.

В 2006 году в Бразилии ввели мораторий, запрещающий продавать выращенный на обезлесенной территории урожай сои — ее используют в качестве корма для рогатого скота по всему миру. С 2004 по 2012 года вырубка лесов Амазонии сократилась на 84 процента. Однако затем обезлесение вновь начало набирать обороты и достигло своего пика за последние 15 лет в 2021 году. Плантаторы нашли способ обойти закон: мораторий распространяется только на сою и не касается разведения скота или выращивания кукурузы на обезлесенной местности. Таким образом, соя с расширенных за счет лесов ферм может официально считаться безопасной для экологии.

Исследователи из неправительственной организации Instituto Centro de Vida совместно с журналистами из Greenpeace Unearthed и Bureau of Investigative Journalism проанализировали данные со спутника и выяснили, что с 2009 по 2019 года фермеры вырубили более тысячи квадратных метров лесов Амазонии ради расширения соевых плантаций в бразильском штате Мату-Гросу. Этот штат лидирует в Бразилии по количеству выращенной сои.

Профессор географии и исследований окружающей среды в университете Мэдисона в американском штате Висконсин Холли Гиббс считает, что давление со стороны закупщиков сои из Европы и США на плантаторов необходимо, чтобы сохранить леса. «Законодательства Европы, Великобритании и США поднимает ставки обезлесения для расширения ферм. Соевой индустрии следует расширить мораторий, чтобы закрыть лазейку, позволяющую плантаторам вырубать деревья», — заявил он. Профессор из Федерального университета Минас-Жерайса Раони Раджон добавил, что сейчас проверку проходят только зоны выращивания сои — остальную территорию фермы эксперты не исследуют.

В 2021 году сокращение лесов Амазонии в Бразилии увеличилось на 22 процента, а их площадь уменьшилась на 13,2 тысячи квадратных километров — сильнее всего с 2006 года. В «Гринпис» отметили, что быстрее всего леса начали сокращаться с приходом к власти в 2019 году президента Жаира Болсонару. Бразильский лидер поощряет сельское хозяйство и мясную промышленность, которые оказываются губительными для экосистемы. Однако сам Болсонару отрицает обвинения и утверждает, что 90 процентов лесов остались нетронутыми.