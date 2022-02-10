Сослуживцев умершего российского солдата обвинили в его отравлении суррогатом

Солдат-контрактник, уроженец Челябинской области отравился насмерть после употребления суррогатного алкоголя. Его мать Ольга Бочкарева обвиняет сослуживцев сына в том, что они убили его, намеренно отравив. Об этом она заявила на своей странице во «ВКонтакте».

Случай произошел в воинской части в поселке Мулино Нижегородской области. По словам матери погибшего россиянина, ее сына якобы отравили антифризом в части из-за того, что он мог рассказать об издевательствах, проводимых на службе. В части его продержали еще сутки. После этого повезли в московский госпиталь на реанимобиле, где контрактник умер. По словам женщины, ей якобы известны еще несколько случаев издевательств над солдатами в этой части.

Изданию Znak в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО) сообщили, что военнослужащий сам употребил неизвестную жидкость, в которой содержался суррогатный спирт.

«В этот же день военнослужащий по контракту был оперативно доставлен в Центральный клинический госпиталь Москвы, где ему был поставлен диагноз острое отравление суррогатами алкоголя тяжелой степени (токсическая нефропатия, токсическая энцефалот)», — говорится в сообщении.

По словам представителей пресс-службы, медики две недели боролись за жизнь солдата, однако он умер от последствий тяжелого отравления. В результате проверки никаких насильственных действий в отношении срочника выявлено не было. На данный момент возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось о смерти двух солдат за два дня в воинской части в Свердловской области. Один из них, 19-летний повар, покончил с собой. Тело второго обнаружили под опорой ЛЭП. Причиной смерти стало поражение электрическим током.