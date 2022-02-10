В Tesla усомнились в новаторстве Apple

Представитель Tesla выразил сомнения относительно дизайна гаджетов Apple. Об этом спикер заявил в рамках подкаста Spike Car Radio.

Главный дизайнер компании Илона Маска Франц фон Хольцхаузен (Franz von Holzhausen) рассказал на шоу Spike Car Radio, что не впечатлен новыми устройствами и принципами Apple. «Печальный аспект продуктов Apple сейчас заключается в том, что ждать нечего. Я чувствую, что это просто продолжение», — отметил фон Хольцхаузен. По словам автора, из года в год американский IT-гигант продолжает дорабатывать и доводить до ума свои старые продукты и не предлагает новаторские решения.

Также дизайнер заявил, что внешний облик гаджетов и интерфейсов Apple не может вдохновить на определенные свершения. Специалист признался, что активно пользуется умными часами Apple Watch, однако нашел им только одно применение. «Мне не хочется об этом говорить, Apple Watch [использую] только из-за фитнеса», — раскритиковал устройство фон Хольцхаузен.

Франц фон Хольцхаузен работает в Tesla с 2008 года, он принимал участие в разработке электрокаров Model S, Model X, Model 3, Model Y и других автомобилей. В 2015 году журнал Automobile включил фон Хольцхаузена в число 25 величайших автодизайнеров всех времен.

В ноябре 2021 года стало известно, что в Apple перешел бывший руководитель отдела по разработке автопилота Tesla Кристофер Мур. Специалист ранее отвечал на вопросы Калифорнийского департамента транспортных средств из-за связанных с автомобилями Tesla авариями.