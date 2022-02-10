Хоккеистка сборной России заразилась коронавирусом на Олимпиаде в Пекине

В женской сборной России по хоккею зафиксирован случай заражения коронавирусом во время Олимпийских игр в Пекине. Об этом сообщает ТАСС.

Наставник российской сборной Евгений Бобарико сообщил журналистам, что положительный тест на COVID-19 оказался у защитника национальной команды Марии Печниковой.

12 февраля отечественным хоккеисткам предстоит матч четвертьфинала олимпийского турнира. Соперницами россиянок станут спортсменки из Швейцарии.

Олимпиада в Пекине продлится до 20 февраля. Отечественные спортсмены выступают на Играх под эгидой Олимпийского комитета России (ОКР).