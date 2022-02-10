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Спорт

Бывший тренер Валиевой высказалась о допинг-пробе фигуристки

Экс-тренер Валиевой Касумова заявила, что люди не могут поверить в способности фигуристки
Мария Касумова и Камила Валиева

Мария Касумова и Камила Валиева. Фото: @maria.ksmv

Шумиха вокруг проблемной допинг-пробы российской фигуристки Камилы Валиевой и претензии по поводу якобы употребления запрещенных препаратов вызваны тем, что люди не могут поверить в ее способности. Такое мнение в беседе с News.ru высказала бывший тренер спортсменки Мария Касумова.

«Мне это напоминает Средневековье, когда ради хайпа мальчики с газетами кричали: "Бородатая женщина, бородатая женщина!"» — заявила она.

Экс-тренер фигуристки выразила уверенность в том, что Валиева никогда не прибегала к допингу. Касумова отметила, что у девушки отличные исходные данные, которые она не видела ни у одной другой фигуристки. По ее словам, Валиевой не нужны никакие препараты, в том числе для сердца, поскольку она с детства привыкла к нагрузкам и могла пробежать на стадионе 25 кругов. Именно поэтому, считает бывший тренер, люди ищут оправдания ее способностям. Однако объяснение успеха Валиевой простое, подчеркнула она, — это огромная работа над собой и доверие наставнику Этери Тутберидзе.

Касумова также вспомнила о работе с Валиевой и заявила, что гордится своей воспитанницей. По ее словам, она всегда видела ее потенциал, хотя при первом знакомстве фигуристка не докручивала двойные прыжки. «Мне говорили, зачем я с ней работаю, что в ней вижу, ведь есть девочки лучше нее. Я всем говорила, что все не видят того, что вижу я. И то, чего она добилась — олимпийское золото в команде — само собой разумеющееся», — заключила Касумова.

9 февраля портал Inside The Games сообщил, что допинг-проба 15-летней Валиевой оказалась сомнительной. По информации СМИ, тест был сдан до начала Олимпиады — в декабре 2021-го. В пробе были обнаружены следы препарата триметазидина, применяющегося для профилактики стенокардии.

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Варвара Кошечкина
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