Ургант высмеял полицию из-за дела против Моргенштерна

Телеведущий Иван Ургант высмеял полицейских Набережных Челнов из-за возбуждения против рэпера Алишера Моргенштерна административного дела о пропаганде наркотиков из-за татуировки. Высказывания шоумена прозвучали в программе «Вечерний Ургант» на Первом канале, выпуск вышел на YouTube.

«Обычный был вечер в полиции Набережных Челнов. Полицейские в редкие свободные секунды отдыха рассматривали фотографию голого Моргенштерна. И тут один из полицейских сказал: "О, смотрите, а у него еще и татуировка там есть!"» — поиронизировал Ургант.

Шоумен вместе со своим соведущим Дмитрием Хрусталевым также пошутили о том, что отдел полиции в Набережных Челнах, возбудивший дело в отношении артиста, ранее якобы хотел арестовать Канаду за государственный флаг с изображением клена. «Это отдел, который считает, что если у человека на шапке написано "ММА", значит, он боец. А если надпись "228" (статья Уголовного кодекса России о незаконном приобретении и хранении наркотиков. — прим. "Ленты.ру"), то известный юрист», — сказал Ургант. Помимо этого, телеведущий в шутку призвал полицейских более детально изучить татуировки Моргенштерна, так как в них может обнаружиться «искажение исторической правды».

Ранее Моргенштерн высмеял возбуждение против него дела о пропаганде наркотиков. Хип-хоп-артист поблагодарил сотрудников МВД, заявив, что новость об административном производстве подняла ему настроение.

О том, что Моргенштерн стал фигурантом дела о пропаганде запрещенных веществ из-за татуировки, стало известно 9 февраля. Уточнялось, что поводом для производства стало заключение лингво-ботанической экспертизы Набережночелнинского государственного педагогического университета. Специалисты обнаружили, что по «краям татуировки на груди Моргенштерна изображено растение, похожее на коноплю».

