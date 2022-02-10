Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Девушка съедала пять тысяч килокалорий в день и смогла сохранить стройную фигуру

Тратившая 91 тысячу рублей в месяц на еду девушка рассказала, как сохранила фигуру

Кадр: sabrinacorrinx / TikTok

Жительница Великобритании тратит около 900 фунтов стерлингов (91 тысяча рублей) на еду в месяц, съедает по пять тысяч килокалорий ежедневно и при этом смогла сохранить стройную фигуру. Историю британки публикует Metro.

26-летняя Сабрина Мур рассказала, что любит китайскую еду, пиццу и пирожные. Она каждый день пробует блюда в разных ресторанах и публикует отзывы в социальных сетях. Британка отметила, что страсть к еде появилась у нее еще в детстве. «Я всегда старалась есть столько же, сколько мой папа, он был моим кумиром. Мы — семья, ориентированная на еду», — отметила она.

Девушка объяснила, что, несмотря на большое количество еды, не набирает лишний вес, поскольку стройная от природы. Иногда Мур садится на диету перед отпуском, но при этом не морит себя голодом. Обычно на завтрак британка съедает буррито, шоколадный батончик, хашбрауны и выпивает черный кофе. Затем в течение дня ест шоколадные батончики, а вечером заказывает доставку или идет в ресторан.

Материалы по теме:
«За первый год мы поправились на 25 килограммов» История россиянки, которая уехала в ОАЭ и вернулась на родину
«За первый год мы поправились на 25 килограммов»История россиянки, которая уехала в ОАЭ и вернулась на родину
2 июня
«Чем больше кулинарное раздолье, тем больше мы едим» Как еда меняет наше сознание, поведение и мешает худеть — рассказывает нейробиолог
«Чем больше кулинарное раздолье, тем больше мы едим»Как еда меняет наше сознание, поведение и мешает худеть — рассказывает нейробиолог
10 января

Мур считает, что ее отношения с едой вдохновляют подписчиков перестать ругать себя за съеденное и позволить себе быть неидеальными.

Ранее сообщалось, что житель американского города Нью-Йорк сознательно набрал 76 килограммов ради того, чтобы стать похожим на медведя гризли и нравиться другим мужчинам. Чтобы растолстеть, мужчина считал калории.

Евгения Черкасова
Обсудить
Последние новости
Посол России заявил об угрозе его выдворения из США
В Британии предложили стать «правителем» острова
Девушка съедала пять тысяч килокалорий в день и смогла сохранить стройную фигуру
ФФКР подтвердила участие Валиевой в Олимпиаде
МОК прокомментировал тему допинг-теста фигуристки Валиевой
Минэкономразвития назвал главные факторы экономического роста в 2022 году
Кальянщик из Москвы назвал национальности и конфессии своих клиентов
Постпред России при ООН допустил провокации Украины против россиян в Крыму
Описан процесс депортации интеллигенции из России
Дочь Курта Кобейна купила новый дом у неизвестного
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.