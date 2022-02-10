Девушка съедала пять тысяч килокалорий в день и смогла сохранить стройную фигуру

Жительница Великобритании тратит около 900 фунтов стерлингов (91 тысяча рублей) на еду в месяц, съедает по пять тысяч килокалорий ежедневно и при этом смогла сохранить стройную фигуру. Историю британки публикует Metro.

26-летняя Сабрина Мур рассказала, что любит китайскую еду, пиццу и пирожные. Она каждый день пробует блюда в разных ресторанах и публикует отзывы в социальных сетях. Британка отметила, что страсть к еде появилась у нее еще в детстве. «Я всегда старалась есть столько же, сколько мой папа, он был моим кумиром. Мы — семья, ориентированная на еду», — отметила она.

Девушка объяснила, что, несмотря на большое количество еды, не набирает лишний вес, поскольку стройная от природы. Иногда Мур садится на диету перед отпуском, но при этом не морит себя голодом. Обычно на завтрак британка съедает буррито, шоколадный батончик, хашбрауны и выпивает черный кофе. Затем в течение дня ест шоколадные батончики, а вечером заказывает доставку или идет в ресторан.

Мур считает, что ее отношения с едой вдохновляют подписчиков перестать ругать себя за съеденное и позволить себе быть неидеальными.

Ранее сообщалось, что житель американского города Нью-Йорк сознательно набрал 76 килограммов ради того, чтобы стать похожим на медведя гризли и нравиться другим мужчинам. Чтобы растолстеть, мужчина считал калории.