ВОЗ затруднилась назвать число бустерных доз для защиты от COVID-19

Директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по подготовке к глобальным эпидемическим угрозам Сильви Бранд заявила, что организация не обладает четкими данными о том, сколько бустерных доз может понадобиться для защиты организма человека от коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы не знаем, приведет ли «омикрон» к длинному ковиду. Мы надеемся, что нет, так как мы наблюдаем менее опасные осложнения, чем при заражении другими штаммами», — подчеркнула Бранд.

По словам представителя ВОЗ, организация рассматривает три сценария развития ситуации с COVID-19 в мире. Первый предполагает, что вирус продолжит оставаться крайне заразным, но менее опасным. При этом специалисты ВОЗ пока не определили, сколько прививок понадобится для полной защиты, добавила Бранд.

Ранее директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, новая волна коронавируса в России будет будет мощной, но короткой. Стабилизировать пандемию COVID-19 поможет вакцинация, бустерная вакцинация или ревакцинация, маски, проветривание, особенно школьных классов, и повышение уровня доступности лечения. «Это пять стабилизаторов пандемии, но мы видим, исходя из опыта стран, где уже был достигнут пик, что волна будет мощной, но короткой, и приоритет — защита уязвимых групп населения», — сказал Клюге.