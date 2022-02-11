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Министр обороны Великобритании назвал переговоры с Шойгу конструктивными

Глава Минобороны Британии Уоллес сказал, что переговоры с коллегой из России конструктивны

Фото: Максим Шеметов / Reuters

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес назвал переговоры с российским коллегой Сергеем Шойгу, прошедшие ранее в Москве, конструктивными. Он рассказал, что они в том числе коснулись ситуации вокруг Украины, сообщает ТАСС.

«Это была конструктивная и откровенная дискуссия. Я был благодарен, что он согласился со мной встретиться и обсудить разные вопросы, включая ситуацию на украинской границе, а также черновой договор с НАТО», — отметил британский министр.

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Министры также обсуждали важность реализации Минских соглашений по мирному урегулированию конфликта в Донбассе.

Уоллес прибыл в Москву 11 февраля, а накануне российскую столицу посетила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс. Она провела переговоры с коллегой из России Сергеем Лавровым.

Ранее Уоллес отметил, что российский министр и глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов в очередной раз рассказал об отсутствии у Москвы планов по вторжению на Украину. Он добавил, что НАТО все равно будет настаивать на праве каждой страны выбирать союзников, несмотря на опасения российской стороны.

Виктория Кондратьева
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