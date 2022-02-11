Объяснена процедура грядущего трибунала России против США

Правовой основой для грядущего арбитражного трибунала в ООН против США, запрошенного Россией, может стать нарушение американской стороной соглашения о размещении штаб-квартиры организации в Нью-Йорке. Об этом в комментарии «Ленте.ру» рассказал Пьер-Эммануэль Дюпон, французский юрист и эксперт консультативной группы по международному публичному праву (PIL Advisory Group).

По его словам, документ от 1947 года предусматривает четкие юридические обязательства США в качестве страны, где располагаются учреждения ООН. Одно из таких обстоятельств — не создавать препятствий для поездок представителей государств-членов ООН в район штаб-квартиры организации и обратно. «В соглашении о размещении штаб-квартиры четко указано, что запросы на получение визы для представителей государств-членов для работы в штаб-квартире ООН должны рассматриваться властями США без неоправданных задержек и без учета статуса (хороших или плохих) отношений между правительством США и правительствами других государств-членов», — заявил Дюпон.

Этот вопрос не нов, поскольку Соединенные Штаты имеют давнюю историю несоблюдения соглашения о размещении штаб-квартиры Эммануэль Дюпон французский юрист

Международный юрист также объяснил процедуру, в рамках которой США предстанут перед арбитражным судом. Для урегулирования возникшего спора по просьбе России будет запущен трибунал из трех арбитров: один будет назначен генеральным секретарем ООН, второй — госсекретарем США, а третий — по их обоюдному согласию либо, если сторонам не удастся договориться, председателем Международного суда ООН.

По словам Дюпона, ожидается, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш официально передаст спор в арбитраж, как того требует Россия. Предсказать исход трибунала достаточно трудно, поскольку предполагается, что разбирательства должны быть беспристрастными. «Но совершенно ясно, что в этой ситуации США не смогут в одностороннем порядке избежать арбитражного разбирательства, даже если бы они решили воздержаться от участия в нем», — отметил юрист.

Ранее стало известно, что постпред России при ООН Василий Небензя потребовал от Гутерриша начать процедуру арбитражного трибунала в отношении США из-за визовых проблем российского постпредства при организации. Российский дипломат рассказал, что из-за сложностей с продлением виз действующие сотрудники российского постпредства не могут покинуть США, даже если у них для этого есть серьезные гуманитарные поводы, включая смерть близкого родственника.