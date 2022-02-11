Большунов оценил свой рекорд по олимпийским медалям среди российских лыжников

Российский лыжник Александр Большунов в эфире «России 1» прокомментировал серебряную медаль, которую он завоевал в гонке на 15 километров с раздельного старта на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

Спортсмен заявил, что гонка прошла нормально, однако победивший финн Ийво Нисканен был намного сильнее. Он подчеркнул, что пытался бороться за победу, но у него не получилось. «В принципе, второе место — это не так уж плохо, тем более в такой компании и на Олимпийских играх. Есть еще гонки, где я постараюсь навязать борьбу за золото», — добавил лыжник.

Большунов также оценил то, что он стал рекордсменом по количеству олимпийских медалей среди российских лыжников. «То ли еще будет, да?» — отреагировал он.

Ранее 11 февраля Большунов завоевал серебряную медаль в гонке на 15 километров с раздельного старта на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Победителем стал представитель Финляндии Ийво Нисканен.

На Играх-2022 россиянин выиграл вторую награду. До этого он стал победителем в скиатлоне. Теперь на счету Большунова шесть медалей Олимпиад: одно золото, четыре серебра и одна бронза. Ранее высшее достижение принадлежало Николаю Зимятову, у которого было пять подиумов на Олимпиадах.

