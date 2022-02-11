Женщина вколола ботокс и осталась с парализованным лицом

Фотохудожница из США вколола ботокс и показала неудачный результат процедуры. На опубликованный в TikTok ролик обратили внимание в The Sun.

На размещенных в сети кадрах Татьяна Резенде (Tatiana Rezende) объяснила, что решила избавиться от морщин и отправилась в косметологическую клинику. При введении препарата врач случайно задел нерв, и лицо парализовало. Женщина показала, что после процедуры у нее опустилось веко левого глаза.

Американка испугалась своего внешнего вида и позвонила доктору. Ей прописали лекарство, которое должно было привести положение века в норму, однако оно не сработало. «Я просто хочу повысить вашу осведомленность о подобных процедурах. Сейчас мне остается лишь ждать и надеяться, что мое лицо обретет первоначальный облик», — подчеркнула фотограф.

Ролик стал вирусным и набрал 369,9 тысячи просмотров и 7,2 тысячи лайков. Пользователей сети испугало видео женщины. «Я бы никому не позволила что-то вкалывать в свое лицо», «Какой ужас! Поправляйтесь скорее», «Это просто кошмар», «У меня бы точно случился сердечный приступ», «Я вам сочувствую, со мной было то же самое», — писали юзеры.

В ноябре девушка захотела омолодить лицо ботоксом и обрела внешность старухи. 28-летняя Эйджей Банкер стала участницей реалити-шоу Love Island, где постоянно получала отказы в романтических отношениях от молодых людей. Девушка решила, что причина ее неудачи заключается в тонких морщинах под глазами, и потратила тысячу фунтов стерлингов (96 тысяч рублей) на инъекции филлера в щеки и губы.