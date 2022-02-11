69-я параллель
ВсеСобытияЛюдиЯвленияДостиженияЭкологияТуризмИстория
69-я параллель

Первый глэмпинг на Чукотке захотели перевести на зеленую энергию

На Чукотке первый глэмпинг планируют перевести на альтернативные источники энергии

Фото: umka-travel.ru

Первый эко-глэмпинг «Умка», который открылся в сентябре 2021 года на Чукотке, планируют перевести на альтернативные источники энергии. Об этом заявил автор проекта Максим Крупеня, его цитирует ТАСС.

«Конкретно в глэмпинге "Умка" — [хочу перейти] к гидротурбине, для снижения негативного воздействия от нашей работы на окружающую среду, я планирую заняться этим в следующем сезоне», — сказал Крупеня.

По его словам, землю для постройки глэмпинга он получил по программе «Дальневосточный гектар». Тогда россиянин закупил шесть купольных конструкций, взял в лизинг автомобиль и купил морскую лодку.

В названии глэмпинга зашифрована философия бизнеса россиянина — «удивительные маршруты — комфортная атмосфера», рассказывает он. На удобных двуспальных кроватях могут расположиться около 20 туристов.

«На Чукотке вообще все решает погода, так что "бизнес-планы" нужно писать, памятуя о штормовых ветрах и пурге в августе. Мы привезли глэмпинг на Чукотку летом 2021 года, я надеялся поставить базу за 10 дней, но в итоге за 30 с трудом уложились. Проверку на прочность проходили ветром 30 метров в секунду, ливнями, снегом», — вспоминает он.

Ранее сотрудники Томского политехнического университета создали экспериментальные образцы гелеобразного топлива из промышленных отходов, которое безопасно для экологии Арктики и способно гореть при температуре ниже минус 95 градусов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
ЦБ резко повысил ключевую ставку
В Белгороде задержали кукарекающего тиктокера в форме ДПС
Коалы признаны вымирающим видом
Акции американской космической компании рухнули после провального запуска
В мечети в Афганистане произошел взрыв
В Германии призвали принять вхождение Крыма в состав России
Шестиклассник в подмосковной школе ударил сверстника ножом и повредил легкое
Олимпийская чемпионка выдвинула версию попадания допинга в организм Валиевой
Названы самые популярные среди россиян теплые страны для зимовки
Врач перечислил возможные последствия COVID-19 у Жириновского
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.