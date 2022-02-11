Первый глэмпинг на Чукотке захотели перевести на зеленую энергию

Первый эко-глэмпинг «Умка», который открылся в сентябре 2021 года на Чукотке, планируют перевести на альтернативные источники энергии. Об этом заявил автор проекта Максим Крупеня, его цитирует ТАСС.

«Конкретно в глэмпинге "Умка" — [хочу перейти] к гидротурбине, для снижения негативного воздействия от нашей работы на окружающую среду, я планирую заняться этим в следующем сезоне», — сказал Крупеня.

По его словам, землю для постройки глэмпинга он получил по программе «Дальневосточный гектар». Тогда россиянин закупил шесть купольных конструкций, взял в лизинг автомобиль и купил морскую лодку.

В названии глэмпинга зашифрована философия бизнеса россиянина — «удивительные маршруты — комфортная атмосфера», рассказывает он. На удобных двуспальных кроватях могут расположиться около 20 туристов.

«На Чукотке вообще все решает погода, так что "бизнес-планы" нужно писать, памятуя о штормовых ветрах и пурге в августе. Мы привезли глэмпинг на Чукотку летом 2021 года, я надеялся поставить базу за 10 дней, но в итоге за 30 с трудом уложились. Проверку на прочность проходили ветром 30 метров в секунду, ливнями, снегом», — вспоминает он.

Ранее сотрудники Томского политехнического университета создали экспериментальные образцы гелеобразного топлива из промышленных отходов, которое безопасно для экологии Арктики и способно гореть при температуре ниже минус 95 градусов.