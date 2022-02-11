В США обвинили ЦРУ в секретном сборе данных американцев

Члена сената США от Демократической партии Рон Уайден и Мартин Хайнрих обвинили ЦРУ в секретном сборе данных американцев и призвали разведчиков рассказать обществу об этой программе. Письмо сенаторов к ЦРУ было опубликовано на сайте Уайдена.

«ЦРУ секретно осуществляло собственную программу. Это было сделано полностью вне правовой базы, которая, по мнению Конгресса и общественности, регулирует этот сбор. Этот простой факт скрывался от общества и Конгресса», — говорится в документе.

Сенаторы потребовали от ЦРУ раскрыть такие аспекты программы, как ее правовую основу, согласно которой агентство собирало, хранило, распространяло и обрабатывало информацию американцев; отношение ЦРУ к источникам информации; типы и объем данных о гражданах США, содержащихся в базе ЦРУ.

29 декабря 2021 года стало известно, что ЦРУ, предположительно, проводило и спонсировало проведение в Дании секретных экспериментов над детьми с шизофренией, многие из них были усыновленными сиротами или жили в детских домах. Эксперименты, о которых идет речь, проводились в начале 1960-х годов. В них участвовали как минимум 311 датских детей.