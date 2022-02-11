Экс-чиновник НАТО предупредил о последствиях украинского кризиса для России

Реакция НАТО на развернувшийся вокруг Украины кризис запустил процесс создания альянсом полноценной системы коллективной обороны, что будет иметь опасные последствия для интересов России. Об этом в беседе с «Лентой.ру» предупредил Николас Уильямс, старший научный сотрудник аналитического центра European Leadership Network и экс-чиновник НАТО.

По его словам, в настоящий момент размещение британских войск в странах восточной Европы скорее несет символическое, нежели практическое значение. «Оно призвано дать понять, что если Путин решится на вторжение на Украину или аннексию ее территорий, то это подорвет российско-европейские отношения и приведет к изоляции России от остальной Европы на целое поколение», — рассказал эксперт.

При этом Уильямс напомнил, что 16-17 февраля состоится встреча министров обороны НАТО, где будет обсуждаться размещение войск альянса в Польше, странах Балтии, Румынии, Венгрии, Болгарии и Словакии. По мнению специалиста, в результате нынешнего украинского кризиса НАТО стал переходить от чисто символической дислокации войск на своем восточном фланге к выработке полноценной коллективной обороны.

«На мой взгляд, раньше коллективной обороны как таковой у НАТО не было: альянс преимущественно занимался реагированием на кризисы — в Афганистане, Ливии, на Балканах и так далее. Сейчас же мы становимся свидетелями того, как НАТО постепенно выстраивает свою коллективную оборону», — отметил он.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что альянс рассматривает возможность долгосрочного военного присутствия в Восточной Европе. Он отметил, что окончательное решение по этому поводу еще не принято, но предупредил, что Россия, требовавшая сокращения контингента альянса у своих границ, «получит прямо противоположное».