Польша подала в суд на «Газпром» из-за высоких цен на газ

Польская энергетическая компания PGNiG подала в Стокгольмский арбитраж встречный иск в адрес «Газпрома», в котором потребовала отклонить претензии российского поставщика, а также признать стоимость поставок топлива по текущему контракту слишком высокой и снизить ее. Об этом говорится в заявлении на сайте компании.

В PGNiG подчеркнули, что подробно изучили требования «Газпрома» и считают их формально неприемлемыми. Пересмотр цены в сторону снижения Польша хочет провести с 1 ноября 2020 года.

«Газпром» обратился в суд в Стокгольме в середине января. Компания настаивает на пересчете стоимости поставленного в Польшу газа с 2017 по 2020 годы в сторону увеличения. Такие действия стали реакцией на политику польской компании. PGNiG требовала сначала снизить контрактные цены с 1 ноября 2017 года, затем — с 1 ноября 2020-го, причем последнее требование было пересмотрено 28 октября 2021 года из-за рекордного роста цен на топливо.

Ранее PGNiG уже дважды пользовалась своим правом на арбитраж. По итогам разбирательства, начатого в 2015 году, суд 2020-м изменил формулу ценообразования контракта, удовлетворив требования истца.

Действие нынешнего контракта с «Газпромом» истекает в октябре 2022 года. Польша неоднократно подтверждала, что не намерена продлевать соглашение. Поставки из России страна заменит импортом СПГ и добычей газа в Норвегии, который будет идти в страну по газопроводу Baltic Pipe.

Обрывать транзитные поставки в Германию Варшава не намерена, однако с 21 декабря газ по трубопроводу «Ямал — Европа» идет только в реверсном направлении. На этой неделе «Газпром» отказался бронировать мощности газопровода на второй и третий квартал.