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Названы противопоказания при повышенном давлении

Кардиолог Кучеров запретил интенсивно заниматься спортом и курить при высоком давлении

Фото: Pixabay

Врач-кардиолог «Медси Premium» Алексей Кучеров и заведующий терапевтическим отделением МЕДСИ ММЦ Мичуринский Михаил Кобрянов в интервью РИА Новости рассказали, от каких занятий следует отказаться при высоком артериальном давлении.

Кучеров назвал противопоказания при повышенном давлении: он запретил интенсивно заниматься спортом, курить и употреблять алкоголь. В свою очередь Кобрянов заявил, что вреда от пеших прогулок, тенниса, плавания и ходьбы от лыжах не будет. Эти виды физической нагрузки «не противопоказаны и предпочтительны не менее 4 раз в неделю по 30-45 минут, если терапия артериальной гипертензии подобрана».

«При артериальной гипертензии усиленные физические нагрузки, курение, употребление кофеинсодержащих и алкогольных напитков могут привести к возникновению осложнений, таких, как острое нарушение мозгового кровообращения (инсульт), инфаркты миокарда, хронической сердечной недостаточности, почечной недостаточности», — предупредил врач.

Кардиолог добавил, что повышенным артериальным давлением для людей среднего возраста считается показатель выше 139/89 миллиметров ртутного столба, а для пациентов старше 65 лет — от 130/80 до 145/80 миллиметров ртутного столба. Однако показатели нормы способны варьироваться для разных возрастных групп.

Врачи призвали россиян не заниматься самолечением, а обращаться за медицинской помощью при необходимости медикаментозного лечения.

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Марина Совина
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