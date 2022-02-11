Смертельный вирус обнаружили в мозге выживших после лихорадки Эбола

Ученые Медицинского научно-исследовательского института инфекционных заболеваний Армии США обнаружили, что после кажущегося излечения от вируса Эбола инфекция может долгое время сохраняться в мозге и других частях тела человека. Как показано на обезьянах, вирус остается активным и способен повторно вызвать смертельную и заразную болезнь. Об открытии сообщается в статье, опубликованной в журнале Science Translational Medicine.

О способности вируса Эбола вызывать персистирующую инфекцию известно давно (с этим связаны некоторые недавние вспышки геморрагической лихорадки в Африке), однако о точном местонахождении патогена в организме человека ученые до сих пор не знали. Вирус способен скрываться даже после лечения моноклональными антителами — стандартной терапии, применяемой при заражении вирусом Эбола. В новой работе ученые использовали обезьянью модель, которая наиболее точно воспроизводит течение инфекции у людей.

Исследователи обнаружили, что около 20 процентов макаков-резусов, выживших после первоначального заражения вирусом Эбола и лечения моноклональными антителами, имели персистирующую инфекцию. Патоген был выявлен в желудочковой системе головного мозга, в которой циркулирует спинномозговая жидкость. Вирус сохранился внутри макрофагов, содержащихся в желудочках, в том числе в сосудистом сплетении, вызывая сильное воспаление и гибель клеток.

У двух обезьян наблюдался рецидив геморрагической лихорадки с тяжелыми клиническими симптомами, который окончился смертью животных, при этом, кроме мозга, другие органы не были затронуты инфекцией. В пресс-релизе исследования отмечается, что похожие случаи наблюдали и у людей. Так, у британской медсестры развился менингоэнцефалит через девять месяцев после выздоровления от лихорадки Эбола, а другой пациент, который лечился моноклональными антителами, скончался от рецидива спустя шесть месяцев, успев заразить других людей. По словам ученых, все это указывает на необходимость длительного наблюдения за пациентами, даже если те уже выздоровели от геморрагической лихорадки.