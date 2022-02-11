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У вакцинированных людей обнаружили устойчивый иммунитет против омикрона

Вакцины обеспечили Т-клеточный иммунитет против омикрон-варианта коронавируса

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Ученые Массачусетской больницы общего профиля обнаружили, что у большинства людей, вакцинированных против коронавируса или уже переболевших COVID-19, остается устойчивый Т-клеточный иммунный ответ против омикрон-варианта. Это обеспечивает защиту от тяжелого течения заболевания, сообщается в статье, опубликованной в журнале Cell.

В исследовании приняли участие 76 добровольцев в возрасте 37-60 лет, в том числе переболевших COVID-19, у которых взяли образцы крови до вакцинации, после первичной вакцинации и после бустерных доз. Оказалось, что иммунные Т-лимфоциты в организме переболевших и вакцинированных людей сохраняли способность распознавать S-белок у штамма омикрон, который содержит мутации, потенциально усиливающие избегание вирусом Т-клеточного иммунитета. Однако это наблюдалось не у всех участников исследования.

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Примерно у 20 процентов добровольцев Т-клеточный иммунный ответ значительно снизился (более чем в два раза), несмотря на предшествующую инфекцию или вакцинацию. При этом бустерные дозы вакцины скомпенсировали снижение, усилив активность Т-клеток в 20 раз. Уменьшение Т-клеточного ответа может быть связано с потерей способности CD8+ Т-лимфоцитов — популяции Т-клеток с высокой цитотоксичностью (уничтожают поврежденные клетки организма — прим. «Ленты.ру») — распознавать омикронный S-белок.

Эксперименты показали, что это связано с вариациями генов человека, кодирующих белки главного комплекса гистосовместимости (МНС). В результате мутантный S-белок не связывается с белками MHC, которые участвуют в презентации вирусных белков Т-клеткам, чтобы те начали их распознавать и бороться с инфекцией. Потенциально S-белок может мутировать таким образом, что коронавирус начнет избегать приобретенного Т-клеточного иммунитета у всех людей.

Результаты показывают, что, несмотря на значительное снижение нейтрализующей эффективности антител, у подавляющего большинства переболевших и вакцинированных людей имеется защита против тяжелой формы COVID-19, вызванной омикроном. Исследование также доказывает пользу бустерной вакцинации, которая существенно усиливает Т-клеточный иммунитет.

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Александр Еникеев
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