Центробанк ухудшил прогноз по росту цен в России

В 2022 году годовая инфляция будет находиться на уровне в 5-6 процентов, сообщил Центральный банк России. В регуляторе отметили, что сейчас ситуация с ростом цен складывается хуже, чем прогнозировалось в октябре: тогда ожидалось, что показатель будет в интервале 4-4,5 процента.

«Преобладающее влияние проинфляционных факторов привело к значительному и продолжительному отклонению инфляции вверх от цели. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 5–6 процентов в 2022 году и вернется к цели в середине 2023 года. В дальнейшем годовая инфляция будет находиться вблизи 4 процентов», — говорится в сообщении ЦБ.

Среди проинфляционных факторов Центробанк указывает быстрый рост экономической активности при ограниченности свободных трудовых ресурсов, а также высокие инфляционные ожидания, которые остаются на многолетних максимумах. Кроме того, растущий спрос продолжает опережать возможности наращивания выпуска, отметили в ЦБ.

На фоне роста цен регулятор принял решение повысить ключевую ставку сразу на процентный пункт, до уровня 9,5 процента годовых. Повышение стало восьмым подряд с марта прошлого года, когда ЦБ на фоне пандемии коронавируса и вызванного ею всплеска инфляции решил поднять ставку с рекордно низких 4,25 процента до 4,5 процента годовых. Предыдущее повышение состоялось 17 декабря и также составило один процентный пункт — с 7,5 до 8,5 процента.