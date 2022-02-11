Ким Кардашьян поручила японцам построить два дома

Американская бизнесвумен и телезвезда Ким Кардашьян поручила знаменитым японским архитекторам построить для нее два дома в США. Один из объектов будет располагаться в калифорнийском городе Палм-Спрингс, а другой — в неизвестной локации. Об этом сообщает Architectural Digest.

Резиденцией в Палм-Спрингс займется лауреат Притцкеровской премии Тадао Андо. По словам Кардашьян, ее новый дом в Калифорнии будет выполнен из бетона в серых тонах и традициях дзена. В прошлом Андо сотрудничал с другими звездами, включая дизайнера Тома Форда и бывшего мужа своей нынешней клиентки рэпера Канье Уэста.

Второй собственностью Кардашьян занимается архитектор Кэнго Кума. Кардашьян не назвала точную локацию, однако отметила, что дом будет располагаться на берегу озера. Звезда планирует приезжать туда каждый год 4 июля — в День независимости США. В 2020 году Кума работал над подготовкой Японского национального стадиона к Олимпийским играм в Токио, ранее — над японской штаб-квартирой группы Moët Hennessy — Louis Vuitton (LVMH). Архитектор делает особый упор на гармонию своих проектов с природой. Для телезвезды он построит дом преимущественно из стекла и дерева.

В январе Канье Уэст купил дом рядом с жильем Кардашьян в Лос-Анджелесе. Рэпер признался, что приобрел недвижимость по соседству с бывшей женой ради общения с их общими детьми. Он также отметил, что не следует связывать эту покупку с его желанием воссоединиться с телезвездой.