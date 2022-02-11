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Ким Кардашьян поручила японцам построить два дома

Японские архитекторы построят для Ким Кардашьян два новых дома в США

Фото: Mike Segar / Reuters

Американская бизнесвумен и телезвезда Ким Кардашьян поручила знаменитым японским архитекторам построить для нее два дома в США. Один из объектов будет располагаться в калифорнийском городе Палм-Спрингс, а другой — в неизвестной локации. Об этом сообщает Architectural Digest.

Резиденцией в Палм-Спрингс займется лауреат Притцкеровской премии Тадао Андо. По словам Кардашьян, ее новый дом в Калифорнии будет выполнен из бетона в серых тонах и традициях дзена. В прошлом Андо сотрудничал с другими звездами, включая дизайнера Тома Форда и бывшего мужа своей нынешней клиентки рэпера Канье Уэста.

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Второй собственностью Кардашьян занимается архитектор Кэнго Кума. Кардашьян не назвала точную локацию, однако отметила, что дом будет располагаться на берегу озера. Звезда планирует приезжать туда каждый год 4 июля — в День независимости США. В 2020 году Кума работал над подготовкой Японского национального стадиона к Олимпийским играм в Токио, ранее — над японской штаб-квартирой группы Moët Hennessy — Louis Vuitton (LVMH). Архитектор делает особый упор на гармонию своих проектов с природой. Для телезвезды он построит дом преимущественно из стекла и дерева.

В январе Канье Уэст купил дом рядом с жильем Кардашьян в Лос-Анджелесе. Рэпер признался, что приобрел недвижимость по соседству с бывшей женой ради общения с их общими детьми. Он также отметил, что не следует связывать эту покупку с его желанием воссоединиться с телезвездой.

Александра Качан
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