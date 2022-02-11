Кулеба оценил призыв Байдена к американцам покинуть Украину

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба оценил призыв президента США Джо Байдена к американцам немедленно покинуть республику. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

Глава МИД Украины не увидел в заявлении Байдена ничего нового. «Мы знаем позицию США. Они уже делали такие заявления. Они начали с эвакуации членов семей работников посольства. Поэтому это заявление не свидетельствует о радикальной смене ситуации», — сказал Кулеба.

Байден заявил, что гражданам США следует немедленно покинуть Украину из-за риска обострения вооруженного конфликта. В конце января американское посольство на Украине призвало своих граждан задуматься над отъездом из республики из-за «возросшей угрозы военных действий России».

Москва категорически отвергает обвинения в наличии каких-либо агрессивных планов в отношении Украины.