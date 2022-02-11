Кулеба сравнил требования России к НАТО с заряженным револьвером

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сравнил требования России к НАТО по гарантиям безопасности с заряженным револьвером. Его слова цитирует сайт украинского внешнеполитического ведомства.

«Требование брать или не брать какие-либо страны в НАТО, забрать войска с территории альянса неприемлемо. Это не предложения к обсуждению, это положенный на стол заряженный револьвер», — подчеркнул министр иностранных дел.

Кулеба выразил надежду на твердость и единство западных союзников Киева в переговорах с Москвой. Он указал, что у России достаточно способов для решения проблемных вопросов за столом переговоров. Глава МИД призвал к урегулирования, но без пересечения «красных линий».

Ранее Кулеба сообщил, что за прошедшие три месяца страна получила от Запада более тысячи тонн оружия и боеприпасов общей стоимостью в 1,5 миллиарда долларов. Такой объем помощи, отметил он, не является пределом, Киев продолжит получать оружие и снаряжение.

