Умер один из основателей группы King Crimson Иэн Макдональд

Умер один из основателей групп и Foreigner King Crimson Иэн Макдональд (Ian McDonald). Об этом сообщает журнал Rolling Stone со ссылкой на семью музыканта.

Британский мультиинструменталист скончался в 75 лет от рака. Он ушел из жизни в своем доме в Нью-Йорке в окружении близких.

Макдональд стал участником оригинального состава King Crimson в 1969 году и занимался записью дебютного альбома In the Court of the Crimson King. Затем он покинул группу вместе с барабанщиком Майклом Джайлзом и запустил проект McDonald and Giles. В 1976 году музыкант стал одним из основателей группы Foreigner, где он играл на гитаре и клавишных. Макдональд работал над такими студийными альбомами коллектива, как Foreigner, Double Vision и Head Games.

Музыкант также занимался и сольной карьерой. В 1999 году у него вышла пластинка Drivers Eyes, а в 2019-м он представил релиз Take Five Steps. Кроме того, он записывал саундтреки к игре Wachenröder и шоу на CBS «Истории успеха с Брюсом Дженнером».