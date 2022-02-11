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Мертвые работорговцы помогли американцам сэкономить на жилье

Bloomberg: дома в США на связанных с Конфедерацией улицах оказались дешевле на 3%

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Исследователи в США нашли дома, которые подешевели из-за названия улиц, на которых они расположены. Владельцы делали скидку на объекты в местах, названия которых связаны с существовавшей на юге страны в XIX веке Конфедерацией — сейчас США ее считают символом расового угнетения, ненависти и работорговли. Об этом сообщает Bloomberg.

Исследование вместе с коллегами провел американский профессор университета Эмори Клифтон Грин (T. Clifton Green). Они проанализировали рынок недвижимости в 35 штатах в период с 2001 по 2020 года, в частности объекты на улицах, названных в честь ныне мертвых президента Конфедеративных Штатов Америки Джефферсона Дэвиса, генералов Роберта Ли и Томаса Джексона.

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Специалисты пришли к выводу, что названия фактически помогли американцам сэкономить на покупке жилья. Так, дома на улицах, которые связаны с деятелями Конфедерации, продаются в среднем на три процента дешевле, чем аналогичные объекты на улицах с иными названиями. Ученые привели в пример, что за дом стоимостью 240 тысяч долларов на подобной улице в среднем сделают скидку в семь тысяч долларов. Дома в таких районах также продаются дольше, чем похожие варианты в других местах.

В октябре 2021 года эксперты Строительного общества графства Уэст-Йоркшир (YBS) выяснили, что дома на улицах Вязов по всей Великобритании в среднем стоят на 70 процентов меньше, чем в среднем по стране. Разница в цене связана с фильмом «Кошмар на улице Вязов» 1984 года об убийце Фредди Крюгере.

Нина Ташевская
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