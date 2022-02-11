США заявили о нежелании сражаться с Россией из-за Украины

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил о нежелании сражаться с Россией. Его слова передает РИА Новости.

По словам Салливана, в случае эскалации вокруг Украины, американские военные, которые дислоцированы в Европе, будут защищать союзников по НАТО, а не вступать в сражения с российскими войсками.

Ранее представитель Пентагона контр-адмирал ВМФ США Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты могут отправить американские военные силы в Европе на Украину для содействия эвакуации. Кирби оценил текущую ситуацию в Европе как требующую усиления восточного фланга НАТО.