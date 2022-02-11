В Кремле ответили на вопрос о проведении нового разговора Путина с Макроном

Президент России Владимир Путин пока не общался с французским коллегой Эммануэлем Макроном после его визита в Киев, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает в пятницу, 11 февраля, ТАСС.

Комментируя вопрос журналиста о новом разговоре двух лидеров, пресс-секретарь Путина заметил, что точные сроки еще не определены.

Ранее представитель Кремля рассказал, что президент Франции не стал делать российский тест на COVID-19 перед встречей с Путиным в Москве.

По его словам, в связи с этим лидеры двух стран сидели за длинным столом. Песков уточнил, что в Кремле при этом с пониманием относятся к решению некоторых зарубежных лидеров не обмениваться ПЦР-тестами.

Песков накануне подчеркивал, что на переговорах президента Украины Владимира Зеленского и его французского коллеги Эммануэля Макрона были позитивные сигналы.

На этой неделе в Москве состоялись переговоры Макрона с Путиным — они продолжались пять часов. Позже французский лидер рассказал, что достиг основной цели своей поездки — взял с российского коллеги обещание не провоцировать дальнейшую эскалацию кризиса на Украине.