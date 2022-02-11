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Спорт

Олимпийская чемпионка выдвинула версию попадания допинга в организм Валиевой

Чемпионка ОИ Вайцеховская заявила, что допинг мог попасть в организм Валиевой из-за врачей
Камила Валиева

Камила Валиева. Фото: Алексей Филиппов / Reuters

Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду Ирина Вайцеховская прокомментировала допинг-скандал с участием российской фигуристки Камилы Валиевой. Бывшая спортсменка высказалась в своем канале в Telegram.

По ее словам, спортивные врачи продолжают жить по методичкам Минздрава и получают те препараты, которые им рекомендует ведомство. Вайцеховская подчеркнула, что при проблемах с сердцем юным атлетам часто назначают ряд препаратов, среди которых триметазидин. Именно так, по мнению спортсменки, запрещенное вещество могло попасть в организм Валиевой.

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«Повторяю, это всего лишь версия. Но если думать сейчас не о том, как "отскочить", а о том, как избежать в дальнейшем. Мне думается, что хорошо бы подойти к вопросу с пристрастием», — заявила Вайцеховская.

Ранее 11 февраля Международное агентство тестирования (ITA) завило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря дала положительный результат на запрещенный препарат триметазидин. После этого Международный олимпийский комитет (МОК) подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) об отмене временного отстранения Валиевой от Олимпийских игр-2022 в Пекине.

Ее дело должно быть рассмотрено до начала личного турнира на Олимпиаде. Старт соревнований запланирован на 15 февраля.

Алексей Гусев
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