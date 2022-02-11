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Пореченков назвал артистов глупыми и призвал не верить их словам о политике

Актер Михаил Пореченков назвал артистов глупыми, но трогательными людьми

Фото: Genrietta Peryan / Globallookpress.com

Актер Михаил Пореченков заявил, что артисты являются глупыми, но трогательными людьми, и потому не стоит верить их высказываниям о политике. Интервью с актером опубликовано на YouTube-канале «RTVI Развлечения».

«Все почему-то думают, что артисты разбираются в политике. Это глупые люди, они все время произносят чужие тексты, учат стихи, рассказывают со сцены чужую драматургию. Почему они должны разбираться в политике?» — так Пореченков ответил на просьбу высказаться о ситуации с протестами в Казахстане и Белоруссии.

«Поэтому не стоит верить их словам. Нужно верить себе», — добавил он.

В той же беседе артист продемонстрировал нож, который всегда носит с собой. Он заявил, что это «туристическая вещь» для того, чтобы открыть бутылку или нарезать овощи и хлеб.

В сентябре 2021 года Пореченков стал участником драки в аэропорту Салехарда.

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Илья Кролевский
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