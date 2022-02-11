Путин предложил возвращать деньги россиянам за еще один вид путешествий

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить развитие в стране научно-популярного туризма, а также рассмотреть вопрос о введении туристического кешбэка за такие поездки. Предложение о возврате денег россиянам за еще один вид путешествий появилось на сайте Кремля.

В частности, глава государства поручил профильным ведомствам разработать и реализовать план мероприятий по развитию научно-популярного туризма в России, определить его источники финансирования и рассмотреть вопрос о возмещении части затрат граждан на приобретение подобных туров.

Отмечается, что работа поручена кабмину совместно с координационным советом по делам молодежи в научной и образовательной сферах президентского Совета по науке и образованию при участии органов власти регионов, на территории которых «расположены значимые объекты научно-исследовательской и образовательной инфраструктуры». Доклад по данному вопросу должен быть представлен до 30 апреля 2022 года.

Ранее в феврале глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что за две недели после старта программы туристического кешбэка на счета российских путешественников вернулась рекордная сумма — миллиард рублей. По ее словам, программой успели воспользоваться 200 тысяч человек, которые приобрели путевки или проживание в отелях на пять миллиардов рублей.