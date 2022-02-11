Великобритании предсказали резкий рост зависимости от поставок газа

Зависимость Великобритании от зарубежных поставок природного газа в ближайшие года возрастет на 70%. Соответствующий резкий рост предсказали в Financial Times.

Страна уже импортирует более половины объемов топлива из таких стран, как Норвегия, Катар и Россия. Издание предсказывает, что к 2030 году этот показатель вырастет почти до 70 процентов. По оценкам отраслевых регуляторов, к 2040 году Британия сможет покрыть только пятую часть прогнозируемого спроса на газ за счет внутренних ресурсов, 15 процентов — в 2050 году.

В прошлом году добыча газа в Северном море оценивалась в 33 миллиарда кубометров, но, по прогнозам, она сократиться до 17,5 миллиарда к 2030 году, 6,9 миллиарда — к 2040 году, 2,7 миллиарда — к 2050 году. Спрос на природный газ будет снижаться более медленными темпами. Межу тем, экологические организации королевства потребовали от Лондона прекратить освоение новых проектов в Северном море.

Трудности у страны и с другими энергоресурсами. Стоимость электроэнергии для британцев резко подорожала за последние несколько месяцев. За последний год — с апреля 2021 года — рост составил 54 процента. Лимит тарифов пересматривается дважды в год. Нынешнее повышение связано с резким ростом цен на газ на фоне европейского энергетического кризиса, начавшегося в августе из-за снижения объема поставок российского газа и низкого уровня заполненности европейских хранилищ.