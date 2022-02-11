Бастрыкин поручил доложить о происшествиях с участием мигрантов

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления СК России по Москве Андрею Стрижову представить доклад об обстоятельствах происшествий с участием мигрантов в столице. Об этом сообщает пресс-служба СК России.

Речь, в частности, идет об инциденте, произошедшем 9 февраля. В правоохранительные органы поступило сообщение о том, что неизвестные распивают алкоголь на детской площадке в районе Пролетарского проспекта. Правонарушители оказали сопротивление прибывшим на место полицейским, в результате чего правоохранителям потребовалась медицинская помощь. Позднее злоумышленники были задержаны.

Кроме того, Стрижову поручено доложить об обстоятельствах массовой драки мигрантов в московском районе Кунцево.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев обратил внимание на растущий приток мигрантов в Россию. Он пояснил, что в 2021 году мигрантов стало на треть больше, чем в 2020-м. По словам Медведева, подобная ситуация отчасти объясняется спадом в ряде стран противоэпидемических мер.

9 февраля депутат Госдумы от ЛДПР Алексей Диденко заявил о необходимости ужесточения миграционной политики. Он выступил за проведение генетической экспертизы и биометрии в отношении мигрантов. Кроме того, депутат предложил уменьшить квоту на прием иностранцев.