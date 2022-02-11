Власти Петербурга прокомментировали судимость уволенной за стихи Хармса педагога

После информации о судимости учительницы гимназии №168 в Санкт-Петербурге Серафимы Сапрыкиной, которая была уволена якобы за чтение стихов Александра Введенского и Даниила Хармса, власти города выясняют, как ее допустили до работы в школе. Так прокомментировала ситуацию вице-губернатор Санкт-Петербурга Ирина Потехина в эфире радиостанции «Эхо Москвы», сообщает Telegram-канал «Сказано на Эхе».

Ранее в суде Волгоградской области подтвердили судимость Сапрыкиной — в 2007 году россиянка ранила ножом знакомого на домашней вечеринке и получила за это два года условно. Тогда петербургского педагога звали Сима Казимова.

«То, что она не учительница, мы знали с самого начала, а вот то, что она и не Серафима Сапрыкина, мы узнали только вчера. Честно говоря, на этом фоне история с ее попаданием в образовательную организацию с такой, скажем, сложной биографией, она перекрывает все предыдущее», — сказала Потехина.

По ее словам, для работы с детьми нужны определенные характеристики, которые должны быть подтверждены документально. Сапрыкина работала в четырех разных школах и четыре раза приносила документы, но о ее судимости никто не знал, подчеркнула вице-губернатор города.

Российская учительница сообщила об увольнении за чтение стихов Хармса и Введенского в воскресенье, 6 февраля. Она рассказала, что в декабре 2021 года директор гимназии якобы собрала экстренное совещание, на котором заявила, что поэты были «врагами народа» и «пособниками фашистов». В школе ее попросили написать заявление об увольнении.