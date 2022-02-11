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Таджики прокомментировали запрет на работу мигрантов в Калужской области

В Союзе таджикистанцев назвали популизмом запрет на работу мигрантов в Калужской области

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Запрет на работу мигрантов в Калужской области негативно отразится на самих жителях региона. Так председатель «Союза таджикистанцев России» Абдулло Давлатов прокомментировал постановление, которое подписал глава области Владислав Шапша, его слова приводит радиостанция «Говорит Москва».

«Я не знаю, национализм это, идиотизм или что. Надо искоренить первопричины, а не на ветках этих проявлений показать свой патриотизм пресловутый, играть на чувствах коренного населения и себе зарабатывать политические очки», — заявил он.

Глава организации раскритиковал решение губернатора области вывести регион из программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, которые проживают за рубежом. Он также назвал этот поступок популистским.

Ранее Губернатор Калужской области Владислав Шапша подписал постановление, ограничивающее сферы, в которых могут работать мигранты. В соответствии с новым документом, иностранным гражданам запрещено работать в розничной торговле и общепите, в том числе они не могут доставлять продукты и работать в барах.

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Никита Абрамов
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