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В Нью-Йорке построили дом из мусора и унитазов

В Нью-Йорке построили кирпичное здание The West из переработанного строительного мусора

Фото: @_stonecycling

В нью-йоркском районе Манхэттен построили жилой дом из переработанного строительного мусора и промышленных отходов, включая керамические унитазы. Внутри располагаются 219 квартир, сообщает Fast Company.

Здание под названием The West появилось на пересечении 47-й улицы и 11-й авеню в районе «Адская кухня» (Hell's Kitchen). Строение на 60 процентов сделано из переработанного кирпича, созданного голландской компанией StoneCycling. Помимо унитазов для материала измельчили сталь и старую черепицу.

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Подобные кирпичи стали основой для первых семи этажей дома и внутреннего убранства вестибюля. На фасад нанесли покрытие с частицами, которые переливаются на солнце. В компании отметили, что на данный момент переработанный кирпич стоит 14 долларов в отличие от 8 долларов за обычный. Однако специалисты ожидают, что в будущем цена снизится, так как переработка материалов станет дешевле.

Ранее из переработанного мусора предложили строить дома в Эквадоре — архитекторы из бюро Валентино Гарери (Valentino Gareri Atelier) решили использовать для зданий отходы от производства шоколада. Компания представила проект деревни с напечатанными на 3D-принтере постройками из отходов какао-бобов.

Нина Ташевская
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