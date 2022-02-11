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Спорт

Винер-Усманова сравнила допинговые скандалы вокруг Валиевой и Кабаевой

Винер-Усманова заявила, что скандал с Валиевой похож на ситуацию с отстранением Кабаевой
Ирина Винер-Усманова

Ирина Винер-Усманова. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова сравнила допинговые скандалы вокруг фигуристки Камилы Валиевой и гимнастки Алины Кабаевой. Ее цитирует ТАСС.

По мнению Винер-Усмановой, скандал с Валиевой похож на ситуацию с отстранением олимпийской чемпионки Кабаевой в 2001 году. «У Кабаевой было то же самое, она выступала на Играх доброй воли в ее возрасте. Она пила добавки, чтобы похудеть, там был фуросемид, через три месяца был чемпионат мира, она стала чемпионкой, и только тогда опубликовали данные, что у нее есть запрещенный препарат, ее убрали на два года», — напомнила тренер. В итоге гимнастку лишили наград, полученных на этих турнирах.

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Винер-Усманова назвала вопиющим тот факт, что Валиевой сообщили о положительной допинг-пробе, сданной в декабре, только на Олимпиаде. Тренер также заявила, что предсказывала подобную ситуацию на Играх. «Случилось, как я говорила. На летних Играх выбрали нас, потому что нужно было, чтобы Великобритания обошла Россию, сейчас Камила — самое красивое, что у нас есть в зимних видах спорта», — поделилась она.

Ранее 11 февраля Международное агентство тестирования (ITA) завило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря дала положительный результат на запрещенный препарат триметазидин. После этого Международный олимпийский комитет (МОК) подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) об отмене временного отстранения Валиевой от Олимпийских игр-2022 в Пекине.

Дарья Коршунова
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