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Володин назвал дату рассмотрения проекта обращения о признании ЛНР и ДНР

Совет Госдумы рассмотрит проект обращения о признании ЛНР и ДНР 14 февраля

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Совет Государственной Думы в понедельник, 14 февраля, рассмотрит проект обращения КПРФ о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Володин уточнил, что совет Госдумы решит, рассматривать ли проект обращения к президенту России Владимиру Путину или направить документ в МИД для получения отзыва.

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Анастасия Шейкина
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