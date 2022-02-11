Володин назвал дату рассмотрения проекта обращения о признании ЛНР и ДНР

Совет Государственной Думы в понедельник, 14 февраля, рассмотрит проект обращения КПРФ о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Володин уточнил, что совет Госдумы решит, рассматривать ли проект обращения к президенту России Владимиру Путину или направить документ в МИД для получения отзыва.

